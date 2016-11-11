У Китаї курс юаня оновив шестирічний мінімум

Народний банк Китаю (центробанк) знизив курс національної валюти КНР женьміньбі (офіційна назва юаня) до американської валюти до мінімального з вересня 2010 року значення, послабивши юань на 230 базисних пунктів - до 6,8115 за долар.

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Зростання амплітуди коливань юаня до долара почалося після запуску урядом КНР реформи механізму формування обмінного курсу юаня до долара, повідомляє ТАСС.

В серпні 2015 року Китайський центробанк оголосив про рішення "оптимізувати методику розрахунку" валютного курсу в бік підвищення ролі ринкових факторів з урахуванням позитивного сальдо у зовнішній торгівлі КНР, а також міцних позицій юаня до валют інших країн.

Коливання біржового курсу щодо офіційного паритетного курсу, який встановлюється Народним банком, не повинні перевищувати 2%.