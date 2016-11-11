В Україні знизилася грошова база
09:26, 11 листопада 2016Фінанси
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У жовтні грошова база зменшилася на 0,2% - до 354,6 млрд грн.
Обсяг готівки поза банками зріс на 0,2% / Фото УНІАН
Обсяг грошової бази в Україні в жовтні порівняно з вереснем знизився на 0,2% – до 354,644 млрд грн.
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Як повідомляється на сайті Національного банку України, з початку року обсяг грошової бази виріс на 18,645 млрд грн, або на 5,5%.
Обсяг готівки поза банками зріс на 0,2% у жовтні і на 3,8% з початку року – до 293,320 млрд грн.
Грошовий агрегат М3 (монетарна маса) виріс на 0,04% у жовтні і на 6,1% з початку року - до 1,054 трлн грн.
Як повідомляв УНІАН, обсяг грошової бази в Україні в 2015 році виріс на 0,8% – до 336 млрд грн.
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