В Україні знизилася грошова база

Обсяг грошової бази в Україні в жовтні порівняно з вереснем знизився на 0,2% – до 354,644 млрд грн.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, з початку року обсяг грошової бази виріс на 18,645 млрд грн, або на 5,5%.

Обсяг готівки поза банками зріс на 0,2% у жовтні і на 3,8% з початку року – до 293,320 млрд грн.

Грошовий агрегат М3 (монетарна маса) виріс на 0,04% у жовтні і на 6,1% з початку року - до 1,054 трлн грн.

Як повідомляв УНІАН, обсяг грошової бази в Україні в 2015 році виріс на 0,8% – до 336 млрд грн.