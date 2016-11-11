В "Ощадбанку" на рахунках Януковича і Азарова лежить більше мільярда доларів

Голова правління «Ощадбанку» Андрій Пишний заявив, що на рахунках колишніх президента України Віктора Януковича і прем'єра Миколи Азарова у державному банку досі лежить більше мільярда доларів.

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Про це він сказав в інтерв'ю «Лівому берегу».

За словами Пишного, на рахунках Азарова і Януковича зберігаються "дуже значні суми".

"Більше одного мільярда 150 мільйонів доларів. Я не можу коментувати деякі речі через банківську таємницю. І прошу це врахувати. Це жорстка вимога закону, а закон — насамперед. Деякі речі, можливо, й хотів би розповісти, але не можу. Загальна сума вже відома. Це і чистий "кеш" на рахунках, і активи в цінних паперах", — зазначив голова правління банку.

Як повідомляв УНІАН, Служба фінансового моніторингу України виявила 42 компанії-нерезиденти, близькі до екс-президента Віктора Януковича, і заблокувала на рахунках 19 таких компаній 1,5 млрд дол. у червні 2014 року.

Колишній прем'єр-міністром України Арсеній Яценюк неодноразово закликав правоохоронців розпочати процедуру конфіскації цих коштів на користь держави якомога швидше, однак ці кошти досі не повернуто.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зазначив, що затягування Верховної Радою процесу прийняття законопроекту про спецконфіскацію, необхідного для повернення до України вкрадених попередньою владою активів призведе до того, що вони будуть втрачені назавжди і зникнуть.

У середині вересня Кабмін вніс на розгляд парламенту оновлений проект закону про конфіскацію коштів і розраховує на конструктивну і результативну дискусію щодо законопроекту, а також подальше його прийняття.