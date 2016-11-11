В українських банках побільшало гривневих депозитів, але поменшало доларових

Обсяг депозитів в українських банках у жовтні порівняно з вереснем, за оперативними даними, у національній валюті зріс на 2,2% – до 409,403 млрд грн, в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) – знизився на 0,9%, до 13,766 млрд дол.

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Як повідомляється на сайті НБУ, зокрема у жовтні гривневі депозити юридичних осіб зросли на 4,4%, фізичних осіб – знизилися на 0,1%.

Валютні депозити юридичних осіб у жовтні знизилися на 2,8%, фізичних осіб – зросли на 0,2%.

З початку року загальний обсяг гривневих депозитів в українських банках виріс на 4,6%, валютних у доларовому еквіваленті – на 3,5%.

Залишки за гривневими кредитами зросли на 5,3% у жовтні і на 11,2% з початку року – до 478,688 млрд грн, за валютними у доларовому еквіваленті скоротилися на 3,3% в жовтні і на 13,3% з початку року - до 19,780 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, обсяг депозитів в українських банках у 2015 році в національній валюті зріс на 6,2% - до 388,7 млрд грн, в іноземній валюті в доларовому еквіваленті знизився на 32,1% - до 13,2 млрд дол.