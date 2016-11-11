Надходження до місцевих бюджетів зросли майже на 39 мільярдів

Надходження до загального фонду місцевих бюджетів за січень-жовтень поточного року, без урахування трансфертів, становили 117,3 млрд грн, що на 49,1%, або на 38,6 млрд грн, що більше від показника за аналогічний період минулого року у співставних умовах та без урахування територій, непідконтрольних владі.

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Як повідомляється на сайті Міністерства фінансів, надходження за 10 місяців становили 96,5% річного обсягу надходжень, затвердженого місцевими радами.

Також повідомляється, що станом на 1 листопада місцеві бюджети отримали 150,6 млрд грн міжбюджетних трансфертів, що становить 97,2% від запланованих на цей період обсягів.

Як повідомляв УНІАН, у 2015 році до загального фонду місцевих бюджетів, без урахування трансфертів, надійшло 99,8 млрд грн.