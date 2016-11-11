Гривня подешевшала на 5 копійок – до 25,63 за долар

У п'ятницю, 11 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 25,59/25,63 грн/дол., УНІАН повідомив дилер комерційного банку.

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Таким чином, порівняно з рівнем на час відкриття торгів національна валюта подешевшала до долара на 5 копійок.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро на рівні 27,777/27,821 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,390/0,391 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12.00 встановився на рівні 25,6163 грн/дол., учасники ринку уклали 50 угод на 24,48 млн дол.