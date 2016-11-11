На Дніпропетровщині викрили масштабні розкрадання бюджетних коштів на ремонті доріг – нардеп

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат з УКРОПу Віталій Купрій.

За словами нардепа, тендери на ремонт доріг загальною вартістю понад 100 млн грн впродовж останнього року вигравала одна й та сама фірма – ПП «Сегмент». Підприємство отримувало кошти від міськради Кам'янського (колишній Дніпродзержинськ) та Дніпропетровської облдержадміністрації, яка надавала більшу частину фінансування. Однак ремонт, який робила фірма, викликав безліч нарікань з боку мешканців Кам’янського: люди, зокрема, скаржилися на порушення технології укладання асфальту, неякісну бруківку в місцях, де пролягає трамвайна колія, тріщини в асфальтному покритті тощо. За скаргами мешканців Віталій Купрій звернувся до генпрокурора Юрія Луценка.

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«За моєю інформацією, підрядники використовували фіктивні закупівлі товарів та послуг та переводили в готівку не менше ніж 20% отриманих з бюджету коштів. Лише за однією «закупівлею» бензолу, який навіть не використовується для ремонтних робіт, зловмисники перевели в готівку 16 млн грн. Більша частина цих грошей у вигляді відкатів повернулася до чиновників, які проводили тендери», – повідомив політик.

Віталій Купрій також висловив упевненість, що ця справа буде доведена до суду, незважаючи на те, що в ній фігурують прізвища Кам’янського міського голови Андрія Білоусова та очільника Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка.