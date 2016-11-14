Як повернути втрачені на ринку Форекс кошти?

Як свідчать аналітичні показники, хоча б раз за історію торгівлі на ринку Форекс, кожен трейдер має досвід невдало укладених угод. Це могла бути як невдала торгова операція, так і негативний загальний результат. Однак, спеціальна програма «КешбекBANK» від компанії ФорексПриват дозволяє кожному трейдерові, який втратив кошти від таких операцій, повернути їх.

За умовами програми, кожен трейдер, який здійснював торгівлю на платформі будь-якого українського банку, може отримати компенсацію до 25% від неуспішно укладених угод на ринку Форекс.

- Популярність принципу «Кешбек» надихнула нас на думку про надання можливості трейдерам інших банківських Дилингових центрів компенсувати їх втрати на ринку Форекс, - розповідає начальник Маркетингового відділу ФорексПриват Віктор Дзюба. - Формуючи бюджет компенсації, ми розробили механізм повернення коштів, навіть якщо трейдери здійснювали торгівлю через інші дилингові платформи.

Щоб отримати компенсацію, трейдер має стати учасником програми «КешбекBANK» від ФорексПриват. Відтак, кожен учасник програми зможе отримати компенсацію у розмірі до 25% від втрат. Для цього клієнту необхідно довести свої втрати, надіславши в компанію ФорексПриват історію торгівлі у банку.

Деталі акції «КешбекBANK»

Компанію ФорексПриват засновано в 2011 році у Києві. Основним спрямуванням компанії є надання послуг бездоганної якості на міжнародному валютному ринку Форекс/Forex та забезпечення надійності обслуговування. Послугами компанії корустуються трейдери з понад 100 країн світу. ФорексПриват успішно втілює програми лояльності та акційні пропозиції для усіх клієнтів, а також пропонує бонусні програми, реалізовує програми страхування капіталу трейдера, надаючи широкий спектр вибору типів рахунків.