Розроблено варіанти повернення коштів вкладникам банку "Михайлівський"

Міжвідомча робоча група визначила чотири напрямки вирішення проблеми повернення коштів вкладникам, що постраждали в результаті афери в банку "Михайлівський", створивши для опрацювання кожного з них спеціальні підгрупи.

Про це повідомила прес-служба Фонду гарантування вкладів фізосіб з посиланням на підсумки першого засідання групи за участю представників Адміністрації президента, Національного банку, Фонду гарантування вкладів, правоохоронних органів та інших держструктур.

За інформацією прес-служби, перший напрям являє собою повернення коштів через Фонд гарантування вкладів, для чого відповідна підгрупа збере експертні висновки щодо існуючих на сьогодні правових підстав для такого алгоритму дій.

Другий напрямок, що припускає пошук можливості відшкодування втрачених коштів за рахунок акціонерів банку "Михайлівський", вивчатиме підгрупа, до складу якої увійдуть представники правоохоронних органів.

В основі третього варіанту підготовка окремого законопроекту для правового врегулювання та вирішення проблеми повернення коштів, для чого створена окрема підгрупа.

Четвертий напрямок являє собою повернення коштів шляхом реалізації механізмів, які не передбачають залучення Фонду гарантування вкладів. "Завдання цієї групи - пошук шляхів повернення втрачених клієнтів банку "Михайлівський". Ми маємо дати чітку відповідь, можливі варіанти для цього. Фонд гарантування заявляв і сьогодні підтверджує те, що він налаштований сприяти пошуку рішення для виходу з цієї складної ситуації", - прокоментував рішення міжвідомчої групи заступник директора-розпорядника Фонду гарантування Андрій Оленчик.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України повідомив про рішення про віднесення банку "Михайлівський" до категорії неплатоспроможних через проведення банком сумнівних операцій з депозитами фізичних осіб 23 травня пізно ввечері.

За інформацією НБУ, напередодні, 20 травня, коли голова правління банку "Михайлівський" Ігор Дорошенко залишив посаду, банк під прикриттям технічного збою провів низку сумнівних операцій з переведення вкладів фізосіб, збільшивши навантаження на Фонд гарантування на 1 мільярд гривень – до 2,6 мільярда гривень.

Крім того, напередодні введення тимчасової адміністрації банк "Михайлівський" уклав договори факторингу фінансовими компаніями "Фагор" і "Плеяда", згідно з яким поступився права вимоги за своїми кредитами. Згодом фонд визнав ці договори нікчемними, однак зазначені компанії намагаються відстоювати свої інтереси через суд.

У серпні Національна поліція повідомила про вручення підозри та арешт екс-голови правління банку "Михайлівський" Ігоря Дорошенко, який підозрюється в розкраданні 870 мільйонів гривень коштів і доведення банку до неплатоспроможності. Йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.