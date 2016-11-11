МВФ може не схвалити підвищення "мінімалки" в Україні - експерти

Ключовий кредитор України-Міжнародний валютний фонд, місія якого працює в Києві з 3 листопада, може не схвалити рішення української влади підвищити мінімальну заробітну плату вдвічі в рамках державного бюджету на 2017 рік, вважають експерти.

"Узгодження зростання мінімальної зарплати та бюджетних параметрів з місією МВФ, яка прибула до Києва минулого тижня для проведення третього перегляду програми розширеного фінансування з Україною в розмірі 17,5 мільярда доларів, залишається під питанням", - йдеться в коментарі головного економіста Dragon Capital Олени Бєлан, переданому УНІАН.

За її оцінками, закладені в основу проекту припущення уряду про частку компаній приватного сектора, які підвищать зарплати своїм працівникам, можуть не виправдатися, оскільки компанії можуть спробувати уникнути різкого підвищення витрат на оплату праці, формально переказуючи своїх співробітників на неповний робочий день або скорочуючи штат. В результаті, як зазначила Бєлан, додаткові податкові надходження можуть виявитися нижче запланованих.

Експерти аналітичної групи Case Ukraine також висловлюють побоювання, що рішення про підвищення мінімальної зарплати з наступного року може викликати несхвалення Міжнародного валютного фонду. "МВФ не любить несподіванок. І бюджет поточного року узгоджувався без стрімких змін соціальних стандартів", - зазначили вони у своєму звіті в рамках проекту "Ціна держави: популярна економіка".

Реакцію бізнесу на рішення уряду, як зазначили в Case Ukraine, прогнозувати складно. У відповідь на підвищення витрат на оплату праці бізнес може: підвищити зарплату "на папері" з скороченням додаткових бонусів; сплачувати податки за рахунок частини зарплати "в конверті" з відповідним скороченням реального доходу працівника; підвищити зарплати за рахунок зниження інвестиційних витрат або за рахунок доходів; чесно сплатити податки з їх відображенням в ціну своєї продукції; звільнити працівників або вдатися до неофіційного наймом.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 9 листопада подав на розгляд Верховної Ради проект державного бюджету на 2017 рік до другого читання. Доходи держбюджету встановлено в сумі 721,4 мільярда гривень, що на 15,1 мільярда гривень більше показника за попереднім проектом, витрати - 790,4 мільярда гривень, що на 15,1 мільярда гривень більше. Граничний рівень дефіциту залишається на колишньому рівні - 77,5 мільярда гривень, граничний обсяг держборгу – також на колишньому рівні в 2,296 трильйона гривень.

Проект передбачає підвищення з 1 січня мінімальної заробітної плати вдвічі – до 3,2 тисячі гривень. На ці цілі передбачені додаткові видатки в обсязі близько 28,3 мільярда гривень, що дозволить забезпечити виплату підвищеної заробітної плати працівникам бюджетної сфери.

Додаткові доходи уряд очікує отримати за рахунок підвищення відрахувань прибутку Національного банку України на 4 мільярди гривень, дивідендів – на 1,6 мільярда гривень і зростання податкових надходжень в результаті підвищення зарплати - на 9,4 мільярда гривень з держбюджету і на 10,9 мільярда гривень – по місцевим бюджетам.