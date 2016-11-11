Гривня на міжбанку подешевшала за день на 10 копійок

У п'ятницю, 11 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,63/25,67 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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Таким чином, порівняно з рівнем відкриття торгів є національна валюта подешевшала відносно до долара на 10 копійок.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 27,944/27,985 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,389/0,390 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 25,6304 гривні/долар, учасники ринку уклали 320 угод на 158,72 мільйона доларів.