Нацбанк ослабив офіційну гривню до 25,63 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 14 листопада встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2563,0399 (11 листопада – 2558,0051)

100 EUR – 2794,7387 (11 листопада – 2786,9466)

10 RUR – 3,9300 (11 листопада – 4,0337)

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Як повідомляв УНІАН, 11 листопада котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,63/25,67 гривні/долар.

Таким чином, у порівнянні з рівнем відкриття торгів є національна валюта подешевшала по відношенню до долара на 10 копійок.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 27,944/27,985 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,389/0,390 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 25,6304 гривні/долар, учасники ринку уклали 320 угод на 158,72 мільйона доларів.