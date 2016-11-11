Ціна золота сягнула 6-місячного мінімуму на статданих зі США

Ціна золота в п'ятницю знижується, досягнувши мінімальної позначки з початку червня за даних щодо споживчих настроїв в США, які виявилися значно кращими від прогнозів, повідомляє Прайм з посиланням на дані торгів.

"Станом на 17:14 ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex знижувалася на 35,25 долара, або на 2,70% - до 1232,15 долара за тройську унцію, досягнувши мінімуму з 3 червня у 1228 долара за унцію. Вартість грудневого ф'ючерсу на срібло опускалася на 3,53% - до 18,08 долара за унцію", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що індекс споживчих настроїв Мічиганського університету (Michigan Consumer Sentiment Index), що відображає ступінь довіри домогосподарств до економіки США, в листопаді, за попередньою оцінкою, виріс до 91,6 пункту після досягнення в жовтні мінімальної позначки з вересня 2015 року в 87,2 пункту. Таким чином, показник досяг максимуму з червня 2016 року. Аналітики очікували зростання показника лише до 87,5 пункту з жовтневого індикатора.

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"Індекс поточних економічних умов в листопаді піднявся до 105,9 пункту з 103,2 пункту в жовтні. Індекс економічних очікувань склав 82,5 пункту, збільшившись з жовтневого рівня у 76,8 пункту", - підкреслює видання.

Сильні дані внутрішньої статистики збільшують шанси на підвищення базової процентної ставки ФРС США в грудні, так як регулятор неодноразово заявляв, що рішення багато в чому залежить від статистичних даних. В даний час, за даними CME Group, ймовірність підвищення базової процентної ставки на найближчому засіданні регулятора в грудні оцінюється інвесторами в 76,3%.

Це, в свою чергу, чинить тиск на торгується в доларах дорогоцінний метал, так як більш високі ставки сприяють зміцненню американської валюти, а отже, золото стане дорожче для власників іноземних валют.