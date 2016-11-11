Порошенко вніс до Ради законопроект щодо захисту вкладників банку "Михайлівський"

Президент України Петро Порошенко вніс у Верховну Раду законопроект щодо захисту ошуканих вкладників банків, повідомила прес-служба глави держави з посиланням на підсумки зустрічі з представниками вкладників, що постраждали в результаті афери в банку "Михайлівський".

Як зазначається у повідомленні, проект передбачає надання права Фонду гарантування вкладів фізосіб після ретельного вивчення всіх обставин укладення кожного конкретного депозитного договору і розробки порядку виплат забезпечити повернення коштів вкладникам.

"Звертаюся до парламентарів з проханням у вівторок поставити його на голосування і проголосувати", - наводяться в повідомленні слова Порошенка.

Також зазначається, що проект розроблений за участю Національного банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Міністерства фінансів та правоохоронних органів.

При цьому глава держави запевнив, що ніхто не зможе зловживати цим законом та учасники сумнівних схем будуть нести відповідальність, а чесні громадяни отримають захист.

Раніше Фонд гарантування вкладів повідомив, що міжвідомча робоча група визначила чотири напрямки вирішення проблеми повернення коштів вкладникам, що постраждали в результаті афери в банку "Михайлівський", створивши для опрацювання кожного з них спеціальні підгрупи.

Серед цих напрямків – повернення коштів через Фонд гарантування вкладів, відшкодування за рахунок акціонерів банку "Михайлівський", підготовка окремого законопроекту для правового врегулювання проблеми та повернення коштів шляхом реалізації механізмів, які не передбачають залучення Фонду гарантування вкладів.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України повідомив про рішення про віднесення банку "Михайлівський" до категорії неплатоспроможних через проведених банком сумнівних операцій з депозитами фізичних осіб 23 травня пізно ввечері.

За інформацією НБУ, напередодні, 20 травня, коли голова правління банку "Михайлівський" Ігор Дорошенко залишив посаду, банк під прикриттям технічного збою провів низку сумнівних операцій з переведення вкладів фізосіб, збільшивши навантаження на Фонд гарантування на 1 мільярд гривень – до 2,6 мільярда гривень.

Крім того, напередодні введення тимчасової адміністрації банк "Михайлівський" уклав договори факторингу фінансовими компаніями "Фагор" і "Плеяда", згідно з яким поступився права вимоги за своїми кредитами. Згодом фонд визнав ці договори нікчемними, однак зазначені компанії намагаються відстоювати свої інтереси через суд.

У серпні Національна поліція повідомила про вручення підозри та арешт екс-голови правління банку "Михайлівський" Ігоря Дорошенко, який підозрюється в розкраданні 870 мільйонів гривень коштів і доведення банку до неплатоспроможності. Йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.