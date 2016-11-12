МВФ вирішив виділити Єгипту $12 мільярдів кредиту
Виконавча рада Міжнародного валютного фонду схвалила надання Єгипту кредиту на $12 млрд для підтримки проведення реформи економіки країни.
Про це йдеться в заяві МВФ, повідомляє РБК з посиланням на Reuters.
Сума першого траншу складе $2,75 млрд. Решта суми буде виділятися поетапно протягом трьох років, за умови, що МВФ проведе 5 перевірок виконання умов фонду Єгиптом.
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Програма «допоможе Єгипту заохотити інклюзивне зростання і відновити макроекономічну стабільність», — йдеться в заяві МВФ.
Рішення МВФ направлено на «коригування зовнішніх дисбалансів та відновлення конкурентоспроможності», а також має привести до зниження дефіциту бюджету та скорочення державного боргу». Крім того, фінансова допомога може «прискорити зростання, створити робочі місця і захистити вразливі групи населення» в Єгипті, наголошується в заяві МВФ.
Центробанк Єгипту заявив про отримання першого траншу від МВФ, що збільшив міжнародні резерви країни до $23,3 млрд, передає Reuters.