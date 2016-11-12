Fitch покращило довгостроковий рейтинг України

Про це йдеться у прес-релізі на сайті агентства, передає ТСН.

Зазначається, що на покращення рейтингу вплинула надана Україні фінансова допомога – транші МВФ та інша, завдяки чому збільшилися резерви у валюті, а також більш гнучкий курс валюти. Втім зазначається, що ліквідність досі значно нижча за тверду оцінку В.

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Дефіцит поточного рахунку, як очікує агентство, збільшиться до 2,5% ВВП у 2016 році та продовжить зростати до 3% у 2018 році. Але, за допомогою зовнішнього фінансування та внутрішньої зваженої політики, очікується зростання резервів.

Рівень інфляції, зазначає Fitch, занадто високий – 14,9% у 2016 році. При цьому навіть за умови виконання політики НБУ, що спрямована до зменшення інфляції до 5% у 2019 році, все одно до передбаченого рейтингом "В" значення у 4,6% Україна не дотягне.

Політичні ризики в Україні, зазначає агентство, залишаються на дуже високому рівні, але в короткостроковій перспективі виглядають більш стабільними.

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У банківському секторі ситуація стабілізувалася, але все одно є слабкою, з низьким рівнем капіталізації та рівнем неповоротних кредитів більш ніж на 50%, що становить небезпеку для економічної стійкості та стримує економічне відновлення.

Fitch Ratings зазначає, що знизити рейтинг може відмова іноземних партнерів надавати допомогу, а також внутрішні та зовнішні геополітичні потрясіння. Крім того, агентство склало рейтинг за умови, що в зоні АТО ситуація залишиться незмінною, а "борг Януковича" перед Росією не завадить Україні отримувати підтримку.