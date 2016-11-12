Президент закликав "Ощадбанк" скасувати комісію за оплату компослуг
Президент наголосив на необхідності невідкладно вжити заходів для опрацювання питання щодо скасування зазначеного рішення.
Президент України Петро Порошенко закликав керівництво "Ощадбанку" скасувати рішення про стягнення комісії за оплату комунальних послуг.
Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це йдеться в листі Порошенка до голови правління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" Андрія Пишного.
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Голова держави зазначив, що керівництвом "Ощадбанку" прийнято рішення про встановлення з 1 грудня 2016 року комісійної винагороди за оплату комунальних послуг.
Президент наголосив на необхідності невідкладно вжити заходів для опрацювання питання про скасування зазначеного рішення.
Як повідомляв УНІАН, 9 листопада в "Ощадбанку" заявили, що з 1 грудня буде скасовано безкоштовний прийом платежів по оплаті житлово-комунальних послуг.
Тариф за один платіж в касі установ АТ "Ощадбанк" становитиме 3 гривні.