Президент закликав "Ощадбанк" скасувати комісію за оплату компослуг

Президент України Петро Порошенко закликав керівництво "Ощадбанку" скасувати рішення про стягнення комісії за оплату комунальних послуг.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, про це йдеться в листі Порошенка до голови правління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" Андрія Пишного.

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Голова держави зазначив, що керівництвом "Ощадбанку" прийнято рішення про встановлення з 1 грудня 2016 року комісійної винагороди за оплату комунальних послуг.

Президент наголосив на необхідності невідкладно вжити заходів для опрацювання питання про скасування зазначеного рішення.

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада в "Ощадбанку" заявили, що з 1 грудня буде скасовано безкоштовний прийом платежів по оплаті житлово-комунальних послуг.

Тариф за один платіж в касі установ АТ "Ощадбанк" становитиме 3 гривні.