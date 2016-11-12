"Ощадбанк" переніс введення комісії за оплату комунальних послуг

Правлінням Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») ухвалено рішення про перенесення терміну введення в дію рішення про стягнення комісії за оплату комунальних послуг.

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У заяві, оприлюдненій на сайті установи, наголошується, що «Ощадбанк» зважає на резонанс і масштабне суспільне обговорення питання сплати за послуги банку з прийому комунальних платежів від населення та висловлює готовність до широкої експертної дискусії.

В «Ощадбанку» зауважили, що законом закріплена заборона банкам встановлювати комісійну винагороду за банківські послуги на рівні нижче собівартості операції. «Запропонований банком до встановлення в касі тариф у 3 грн є найнижчим на банківському ринку та має на меті забезпечити беззбитковість проведення операцій», - йдеться у заяві.

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Також, нагадали в «Ощадбанку», Україна, підписавши низку міжнародних угод, в тому числі меморандум з Міжнародним валютним фондом, взяла на себе зобов’язання щодо здійснення масштабних реформ. Окрім іншого, Меморандум передбачає ринкові умови для роботи держбанків та їх докорінне реформування. «Державні банки, як і решта державних компаній, мають генерувати прибутки для бюджету. Для держави, для 45 мільйонів українців. Тож до державного «Ощадбанку» має бути таке саме ставлення, як і до решти державних компаній, які реформуються», - наголошується у заяві.

В «Ощадбанку» заявили, що розуміють свою соціальну місію, дотримуються вимог законодавства та йдуть шляхом реформ, визначеним рішеннями Уряду та зовнішніми зобов’язаннями держави. «Саме тому правлінням «Ощадбанку» прийнято рішення про перенесення терміну введення в дію рішення Тарифного комітету щодо впровадження комісії за прийняття комунальних платежів, з метою опрацювання із відповідними органами державної влади механізму, який дозволить залишити безкоштовною оплату комунальних послуг для найменш забезпечених верств населення (отримувачів субсидій)», - сказано у заяві.

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада в «Ощадбанку» заявили, що з 1 грудня буде скасовано безкоштовний прийом платежів за оплату житлово-комунальних послуг. Тариф за один платіж у касі установ АТ "Ощадбанк" становитиме 3 грн.

Сьогодні, 12 листопада, президент України Петро Порошенко закликав керівництво «Ощадбанку» скасувати рішення про стягнення комісії за оплату комунальних послуг.