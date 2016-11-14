Китайський юань знову оновив 6-річний мінімум до долара

У понеділок Народний банк Китаю встановив середній обмінний курс юаня до долара на позначці 6,8295, що на 180 пунктів вище фіксингу минулої п'ятниці, коли курс становив 6,8115.

Читайте такожКитайський юань включено до кошика резервних валют МВФ

Таким чином курс юаня до долара досяг мінімального значення з червня 2010 року, коли китайська валюта торгувалася на рівні 6,82 юаня за долар, повідомляє Прайм.

Китайська валюта досить довго трималася на стабільній позначці близько 8,3 юаня за долар, поки влітку 2005 року не почала зміцнюватися. З осені 2008 року юань близько року тримався на рівні 6,8, а у вересні 2009 року знову почав зростати. Пік припав на січень 2014 року, коли за 1 долар давали близько 6 юанів.

У серпні 2015 року Народний банк Китаю різко послабив курс юаня до долара (відразу на 3% - з 6,20 до 6,40), що сколихнуло світові фондові ринки. Пізніше китайський ЦБ направив зусилля на стабілізацію юаня. Після цього відбулися ще три хвилі ослаблення китайської валюти: взимку 2015/2016 (до 6,55), в липні 2016 року (до 6,67), третя почалась у жовтні.

Після першої хвилі експерти стверджували, що ЦБ навмисно девальвує юань для стимулювання експорту. Прем'єр Держради Лі Кецян, голова регулятора Чжоу Сяочуань та інші офіційні особи спростували ці заяви.