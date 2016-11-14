Fitch покращило прогноз зростання економіки України

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило прогноз зростання економіки України в 2017 році до 2,5% проти раніше прогнозованих 2% і зберегло прогноз зростання ВВП країни на поточний рік на рівні 1,1%. Про це йдеться в повідомленні агентства.

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Раніше Fitch покращило кредитний рейтинг України до рівня "В-" з "ССС" зі стабільним прогнозом.

«Зростання економіки посилиться до 2,5% у 2017 року і до 3% в 2018 році з 1,1% в 2016 році, - йдеться в повідомленні. - У той же час, на відносно низькому рівні залишиться обсяг інвестицій, що вимагає поліпшень в діловому кліматі. Також необхідно не втратити можливостей приватизації. Крім того, впливати на економічне зростання і прогнози буде невирішений конфлікт на сході країни».

Рівень інфляції, на думку аналітиків Fitch, становитиме 14,9% цього року й надалі знижуватиметься - до 5% у 2019 році.

«Показник держборгу залишиться високим і становитиме в 2016 році близько 74% ВВП, а з урахуванням гарантій - 89% ВВП, - йдеться в прогнозі агентства. - Водночас, зовнішні виплати зобов'язань України не викликають побоювань і їх можна цілком виконати».

Також зазначається, що показник дефіциту бюджету, запланований на рівні 3% ВВП, може виявитися вищим прогнозного. «Fitch очікує, що дефіцит держбюджету цього року становитиме 3,7%, - йдеться в повідомленні агентства. - На 2017 рік цільовий показник становить 3% ВВП. Однак зростання витрат у сукупності з дефіцитом Пенсійного фонду та підвищенням мінімальної зарплати несуть ризики зростання дефіциту бюджету до 3,7% і в 2017 році».

Як повідомляв УНІАН, у вересні цього року Fitch Ratings прогнозувало зростання економіки України в 2017 році на рівні не більше 2% і не більше 1% у 2016 році. Водночас, в уряді України прогнозують зростання економіки в 2017 році на рівні 3% при інфляції 8,1% і безробітті в 8,7% і розглядають ці показники як базові для формування бюджету на 2017 рік. Зростання в 3% також прогнозують в Європейській комісії. Ключові кредитори країни - Світовий банк, ЄБРР і Міжнародний валютний фонд - оцінюють можливості зростання економіки на рівні 2-2,5%.