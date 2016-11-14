Мексиканський песо, який впав через результати виборів у США, подорожчав на пом'якшенні риторики Трампа

Мексиканський песо зріс більш ніж на відсоток до 20,64 до долара в неділю після того, як обраний президентом США Дональд Трамп ніби пом'якшив деякі з його ключових передвиборних обіцянок, здатні нашкодити економіці Мексики, повідомляє Рейтер.

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Песо, який продемонстрував цього року найгірші показники серед валют, впав до рекордних мінімумів цього тижня через обрання в сусідній Америці кандидата, який обіцяв звести торгові бар'єри і натуральну стіну на мексиканському кордоні, а також депортувати 11 мільйонів нелегальних мігрантів, серед яких багато мексиканців.

Але після виборів він сказав, що депортувати потрібно до трьох мільйонів нелегальних мігрантів з числа тих, за якими числяться кримінальні злочини. У свою чергу, республіканець Пол Райан, який очолює Палату представників у Конгресі, сказав, що "депортація" не стоїть на політичному порядку команди Трампа, хоча влада прагне посилити безпеку кордону.

Успіх Трампа на виборах боляче вдарив по мексиканських активах, а падіння песо до більш ніж 21 за долар змусило провідних аналітиків знизити прогнози для економіки Мексики. Однак фінансова влада поки що, всупереч очікуванням, не проводила інтервенцій на підтримку національної валюти. Центробанк наполягає, що девальвація песо залишається помірною.