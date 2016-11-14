У Раді пропонують заборонити українським держпідприємствам працювати з російськими банками

За словами політика, Україна повинна застосувати такий механізм впливу на Російську Федерацію, адже розширення санкцій не дає бажаного результату.

«Банківський сектор є одним з найважливіших в українській економіці. За останні роки питома вага російського капіталу в банківському секторі України значно збільшилась. Це – загроза національній безпеці України, адже державні та комунальні підприємства, установи й організації, які обслуговуються в таких банках, потрапляють у залежність від держави-агресора. Верховна Рада України має вжити невідкладних заходів для зупинення співпраці державних та комунальних підприємств з банками, які контролюються агресором», – заявив Віталій Купрій.

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У проекті постанови пропонується рекомендувати Кабінету Міністрів заборонити співпрацю державних та комунальних підприємств з дочірніми структурами російських банків, провести інвентаризацію рахунків таких підприємств та установ у банках, які контролюються РФ. Після цього НБУ має забезпечити рефінансування українських банків, які готові взяти на себе кредитні зобов’язання державних і комунальних підприємств у російських фінустановах. Крім того, із застави російських банків має бути виведене все державне та комунальне майно України. За словами Віталія Купрія, реалізація такого рішення не потребує додаткових витрат з державного бюджету.