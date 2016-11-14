Підвищення "мінімалки" зменшить дефіцит Пенсійного фонду на 17 мільярдів – міністр соцполітики

Підвищення мінімальної зарплати удвічі – до 3200 грн – з 1 січня 2017 року дозволить зменшити дефіцит Пенсійного фонду на 17 млрд грн. Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики з посиланням на очільника відомства Андрія Реву.

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«Підвищення мінімальної зарплати удвічі дозволить зменшити дефіцит Пенсійного фонду на 17 млрд гривень. А ті кошти, які мають йти на дотацію фонду, будуть використовуватися для підвищення тарифних ставок у бюджетній сфері після зростання тарифної сітки», - цитує міністра прес-служба.

Також міністр зазначив, що з 1 січня мінімальну зарплату відв'яжуть від прожиткового мінімуму. Це, на думку Реви, має стимулювати безробітних до пошуків офіційної роботи навіть з мінімальною зарплатою 3200 грн, замість того, щоб стояти на обліку в центрі зайнятості і отримувати допомогу у 1600 грн.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 9 листопада подав на розгляд Верховної Ради проект державного бюджету на 2017 рік до другого читання. Проект передбачає підвищення з 1 січня мінімальної заробітної плати удвічі – до 3200 грн. На ці цілі передбачені додаткові видатки в обсязі близько 28,3 млрд грн, що дозволить забезпечити виплату підвищеної заробітної плати працівникам бюджетної сфери.

До рішення уряду про підвищення мінімальної зарплати у Пенсійному фонді повідомляли, що дотація з державного бюджету фонду в 2017 році запланована на рівні 156 млрд грн, загальний бюджет фонду - 285 млрд грн.