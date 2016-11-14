Нацбанк запропонував достроково замінити представника України в МВФ

Як повідомили в прес-службі регулятора, планова ротація представника України при МВФ має відбутися наступного року.

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«Ми запропонували свого кандидата згідно з процедурами, затвердженими МВФ. Олександр Петрик досяг пенсійного віку. Наступного року - плановий перегляд 4-річного перебування на посаді. Тому ми ініціювали раніше строку, оскільки в цьому обмежень немає», - повідомили в НБУ.

Разом із тим, у відомстві не уточнили, яку саме кандидатуру запропонували як представника України в МВФ. Крім того, в НБУ не підтвердили інформацію низки ЗМІ про те, що одним із кандидатів на посаду є екс-заступник голови НБУ Владислав Рашкован.

Як повідомляв УНІАН, Україна відновила співробітництво з МВФ за чотирирічною програмою розширеного фінансування (EFF) обсягом фінансування 17,5 млрд дол. у вересні цього року - після більш ніж річної перерви. Рада директорів фонду 14 вересня повідомила про завершення другого перегляду програми співробітництва з Україною й ухвалила рішення виділити Києву третій за рахунком кредитний транш обсягом 1 млрд дол. Два попередніх транші Україна отримала в 2015 році. Таким чином, загальний обсяг уже виділеного фінансування становив 7,62 млрд дол.

До кінця року Україна очікує ще одного перегляду програми реформ і виділення до грудня четвертого кредитного траншу обсягом 1,3 млрд дол. У разі, якщо таке рішення буде ухвалено, воно стане першим подібним рішенням в історії відносин України з фондом. Раніше всі програми співробітництва завершувалися на отриманні нашою країною 2-3 траншів.

Для отримання коштів Україна повинна буде представити модель реформи пенсійної системи, яку слід розпочати вже в 2017 році, модель запуску ринку землі, модель податкових змін, що включає скасування спецрежиму сплати ПДВ для агропідприємств та спрощеної системи оподаткування для юридичних осіб.

Водночас, голова НБУ Валерія Гонтарева назвала високим ризик неотримання грошей до кінця року у зв'язку з гальмуванням реформ у парламенті. Вона також підкреслила, що відсутність необхідних рішень може поставити під загрозу й ледь досягнуту економічну та фінансову стабільність.