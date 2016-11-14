Парубій повідомив, коли депутати розглянуть проект держбюджету-2017

На початку грудня планується розгляд законопроекту про державний бюджет на 2017 рік у другому читанні.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Верховної Ради України Андрій Парубій повідомив на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

За словами Парубія, проект держбюджету планується розглянути на наступному пленарному тижні (УНІАН: наступний пленарний тиждень у ВР заплановано з 6 по 9 грудня).

Водночас голова парламенту не уточнив, коли саме може відбутися розгляд проекту бюджету.

За попередньою інформацією Бюджетного комітету ВР, проект держбюджету в другому читанні планується до розгляду 8 грудня.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 9 листопада подав на розгляд Верховної Ради проект державного бюджету на 2017 рік до другого читання.

Доходи держбюджету встановлено в сумі 721,4 млрд грн, що на 15,1 млрд грн більше показника за попереднім проектом, витрати - в сумі 790,4 млрд грн, що на 15,1 млрд грн більше. Граничний рівень дефіциту залишається на колишньому рівні - 77,5 млрд грн, граничний обсяг держборгу – також на колишньому рівні в 2,296 трлн грн.

Верховна Рада прийняла проект держбюджету на 2017 рік у першому читанні 20 жовтня.

Основою для розрахунку показників держбюджету на 2017 рік став макроекономічний прогноз, який передбачає зростання реального ВВП на 3%, зростання номінального ВВП до 2,585 трлн грн, споживчу інфляцію до кінця року на рівні 8,1%.