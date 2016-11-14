Гривня опустилася на міжбанку до 25,83 за долар

У понеділок, 14 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 25,76/25,83 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро перебувають на рівні 28,72/28,78 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,4020/0,4030 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку станом на 12:00 встановився на рівні 25,7152 грн/дол., учасники ринку на цей час уклали 52 угоди на суму 31,20 млн дол.