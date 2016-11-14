Гройсман розповів про роботу уряду з місією МВФ

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман позитивно оцінює спільну роботу уряду та місії ключового кредитора країни - Міжнародного валютного фонду, яка на даний момент перебуває в Києві й веде оцінку економічної ситуації в Україні. Про це він сказав журналістам під час перевірки будівництва дитячої клініки «Охматдит».

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«У мене буде зустріч із представниками місії, я зустрічався з ними на початку їхньої роботи. Зараз ведеться робота з кожним міністерством, обговорення реального стану речей, підіб’ємо підсумки. Я налаштований абсолютно оптимістично", - сказав глава уряду.

При цьому він не став прогнозувати терміни виділення Києву четвертого кредитного траншу за програмою EFF, затвердженою в березні 2015 року, але підкреслив, що «позитивне рішення Фонду про виділення нового траншу залежить від виконання Україною плану співробітництва».

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Як повідомляв УНІАН, Україна відновила співробітництво з МВФ за чотирирічною програмою розширеного фінансування (EFF) обсягом фінансування 17,5 млрд дол. у вересні цього року - після більш ніж річної перерви. Рада директорів фонду 14 вересня повідомила про завершення другого перегляду програми співробітництва з Україною й ухвалила рішення виділити Києву третій за рахунком кредитний транш обсягом 1 млрд дол. Два попередніх транші Україна отримала в 2015 році. Таким чином, загальний обсяг уже виділеного фінансування становив 7,62 млрд дол.

До кінця року Україна очікує ще одного перегляду програми реформ і виділення до грудня четвертого кредитного траншу обсягом 1,3 млрд дол. У разі, якщо таке рішення буде ухвалено, воно стане першим подібним рішенням в історії відносин України з фондом. Раніше всі програми співробітництва завершувалися на отриманні нашою країною 2-3 траншів.

Для отримання коштів Україна повинна буде представити модель реформи пенсійної системи, яку слід розпочати вже в 2017 році, модель запуску ринку землі, модель податкових змін, що включає скасування спецрежиму сплати ПДВ для агропідприємств та спрощеної системи оподаткування для юридичних осіб.