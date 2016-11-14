Економіка України зросла на 1,8% - Держстат

Валовий внутрішній продукт України в третьому кварталі 2016 року порівняно з попереднім, другим кварталом 2016 року, з урахуванням сезонного фактору, зріс на 0,4% після зростання на 0,6% у другому кварталі в аналогічному вимірі.

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Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України з посиланням на оперативні дані, в річному виразі, порівняно з третім кварталом 2015 року, зростання ВВП України в третьому кварталі 2016 року прискорилося до 1,8% після зростання на 1,3% кварталом раніше.

Раніше НБУ озвучив свої оцінки зростання ВВП у третьому кварталі, згідно з якими зростання валового внутрішнього продукту в третьому кварталі цього року в річному виразі, порівняно з третім кварталом 2015 року, становило 1,6%.

Як повідомляв УНІАН, валовий внутрішній продукт України в другому кварталі 2016 року порівняно з попереднім, першим кварталом 2016 року, з урахуванням сезонного фактору, зріс на 0,6% після падіння на 0,7% у першому кварталі в аналогічному вимірі.

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України з посиланням на оперативні дані, у річному виразі, порівняно з другим кварталом 2015 року, зростання ВВП України у другому кварталі 2016 року прискорилося до 1,3% після зростання на 0,1% кварталом раніше.