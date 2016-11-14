В Одесі ліквідували конвертаційний центр, вилучено зброю і 18 мільйонів гривень готівкою

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, прокуратура Одеської області спільно з управлінням Служби безпеки України в області припинили діяльність конвертаційного центру.

Під час слідства встановлено, що до складу центру входили фіктивні одеські підприємства, які надавали послуги з мінімізації податкових зобов'язань та переведення коштів у готівку.

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Зазначається, що наприкінці минулого тижня за участю працівників прокуратури області та УСБУ проведено обшуки, в ході яких вилучено фінансову та господарську документацію, вогнепальну зброю (пістолет калібру 6,35 мм і помпову рушницю 12 калібру), а також готівкові кошти, в тому числі й іноземну валюту, на загальну суму понад 18 млн грн.

«Зараз правоохоронці перевіряють інформацію щодо фінансування за зазначені кошти проросійських інтернет-ресурсів, сепаратистських і терористичних організацій», - зазначили в прес-службі.

Крім того, прокуратура направила до суду клопотання про накладення арешту на вилучене майно.

Розслідування триває.