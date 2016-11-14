Кредитування від МВФ залежить від проведення Україною структурних реформ - Fitch

Продовження співробітництва України з основними кредиторами, особливо з Міжнародним валютним фондом і отримання кредитів прямо залежить від впровадження в країні структурних реформ, йдеться в повідомленні міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings, розміщеному на сайті агентства.

"Подальше виділення коштів з боку МВФ та інших іноземних партнерів залежить від прогресу в структурних реформах і розвитку двосторонніх відносин, - йдеться в повідомленні. - Двостороннє та багатостороннє фінансування в сукупності із зростанням прямих іноземних інвестицій в країну дозволять збільшити обсяг держрезервів в середньому на 2,3 мільярда доларів в 2017-2018 роках".

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Як повідомляв УНІАН, за даними Міжнародного валютного фонду, Україні до 2019 року знадобиться не менше 25 мільярдів доларів зовнішнього фінансування по лінії МВФ і міжнародної спільноти. На поточний момент основними джерелами вливань в економіку України є кредити міжнародних організацій - МВФ, ЄБРР, Світового банку, а також макрофінансову допомогу від урядів США, ЄС і Японії. Найбільшою з фінансової точки зору є програма співпраці України з МВФ, затверджена в березні 2015 року. Вона розрахована на 4 роки, обсяг фінансування становить 17,5 мільярда доларів. Обсяг вже виділених Україні коштів за цією програмою становить 7,62 мільярда доларів. У 2017 році Україна розраховує отримати за програмою 5,4 мільярда доларів.

Однак в уряді очікують, що вже в 2017 році тенденція буде змінюватися, і головними джерелами фінансування стануть інвестиції - зовнішні і внутрішні - і зростання виробництва. Зокрема, глава Національного інвестиційного ради Борис Ложкін у жовтні поточного року повідомив, що вже до січня Україна сформує і представить портфель великих інвестпроектів на 20-30 мільярдів доларів.

За даними Державної служби статистики, обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України (акціонерний капітал нерезидентів) на 1 липня 2016 року склав 44,791 мільярда доларів, що на 2,282 мільярда доларів, або на 5,4%, більше показника на початок року на рівні 42,509 мільярда доларів.