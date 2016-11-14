Торгова агресія Росії коштуватиме Україні $1 мільярд - торгпред

Заступник міністра економічного розвитку - торговий представник України Наталія Микольська заявляє, що втрати України до кінця року через торгової агресії РФ складуть майже 1 мільярд доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на конференції "Відносини Україна-ЄС: тест на міцність".

Микольська назвала надання додаткових торговельних преференцій з боку ЄС як можливістю, так і викликом для розвитку двосторонніх відносин.

"Коли сталася торгова агресія з боку Російської Федерації, і я скажу, вона не тільки торгова, у нас ще є транспортна агресія. Тому що заходи, яких вживає Російська Федерація, вони спрямовані також на знищення транспортного і транзитного потенціалу України в країни Сходу і Азії", - зазначила торговий представник.

"Станом на сьогоднішній день, за нашими оцінками, лише за попередніми оцінками, втрати цього року будуть близько 900 мільйонів доларів за фактично транзитної агресії, через торгову агресію Російської Федерації", - заявила Микольська.

У зв'язку з цим вона нагадала, що Європейська комісія за результатами діалогу з Україною оприлюднила регламент про надання Україні додаткових торгових преференцій.

"Ми дуже вдячні Єврокомісії за такий крок. Звичайно, він не перекриває навіть десятої частини наших втрат. За нашими попередніми оцінками, якщо буде прийнятий регламент... ми отримаємо в нашій торгівлі з Європейським Союзом плюс 150 до 200 мільйонів доларів США, при втратах, близьких до мільярда ", - сказала Микольська.

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Як повідомляв УНІАН, 15 вересня Україна в рамках своєї участі у Світовій організації розпочала процедуру оскарження рішення уряду РФ про введення ембарго на транзит українських товарів з російської території в напрямку третіх країн, зокрема, Казахстану і Киргизстану.

Свою позицію Україна вже представляла на Генеральній раді СОТ 24 лютого і 27 липня поточного року, а також на засіданнях відповідних комітетів СОТ. Причому аргументи української сторони підтримали делегації Канади, США, ЄС, Японії, Австралії, Швейцарії, Кореї та Туреччини.

Взаємні торгові обмеження між Україною і Росією були введені в січні поточного року із-за того, що між Україною і ЄС набув чинності режим вільної торгівлі. Взимку був значно обмежений експорт українських товарів у Росію, а потім було накладено повне ембарго на експорт продовольства з України в Росію. У липні Росія продовжила політику торговельних обмежень, закривши транзит українських товарів по своїй території в напрямку третіх країн, перш за все Казахстану і Киргизстану.

За різними оцінками, втрати українських виробників від введених Росією санкцій перевищили 1 мільярд доларів.