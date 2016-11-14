Профіцит торгового балансу України скоротився майже в 5 разів

Зовнішньоторговельний баланс України за підсумками січня-вересня 2016 року склав 654,1 мільйона доларів, що в 4,7 рази нижче профіциту за аналогічний період минулого року на рівні 3,077 мільярда доларів.

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, імпорт товарів і послуг в Україну, без урахування послуг з переробки давальницької сировини, у січні-вересні знизився на 0,8% - до 31,380 мільярда доларів, експорт товарів і послуг з України знизився на 7,8% - до 32,034 мільярда доларів.

Згідно з наведеними даними, баланс зовнішньої торгівлі товарами за підсумками півріччя зведений з дефіцитом на рівні 1,761 мільярда доларів проти 710,2 мільйона доларів профіциту за аналогічний період минулого року.

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Статистика зовнішньої торгівлі послугами краще торішньої: за підсумками півріччя профіцит зовнішньої торгівлі послугами становив 3,220 мільярда доларів, що на 3,4% вище профіциту роком раніше у розмірі 3,114 мільярда доларів.

У повідомленні наголошується, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення АТО.

Як повідомляв УНІАН, зовнішньоторговельний баланс України за підсумками першого півріччя 2016 року склав 1,020 мільярда доларів, що на 46,5% нижче профіциту за аналогічний період минулого року на рівні 1,905 мільярда доларів.

Профіцит зовнішньоторговельного балансу України за підсумками 2015 року становив 4,065 мільярда доларів, що на 21,1% більше показника за 2014 рік.