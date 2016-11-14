Експортна виручка: у Нацбанку пояснили причини стабільності гривні
Основними статтями надходжень валютної виручки став експорт зерна та олії.
Ситуація на міжбанківському валютному ринку залишається стабільною завдяки значним надходженням експортної виручки від експорту зерна та олії з середини вересня.
Про це йдеться в коментарі директора департаменту відкритих ринків Національного банку України Сергія Пономаренка щодо ситуації на валютному ринку, розміщеному на сторінці регулятора в мережі Facebook.
"Ми очікуємо, що цей фактор продовжить визначати стан міжбанківського валютного ринку України до кінця поточного року", - зазначив він.
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Разом з тим, за словами Пономаренка, цього тижня на стан валютного ринку може вплинути декілька короткострокових факторів. По-перше, робочий день в Україні 11 листопада збігається зі святковим вихідним днем в США. У такі періоди надходження валютної виручки на рахунки українських банків традиційно скорочується, і, як наслідок, протягом наступних одного-двох днів спостерігається надлишковий попит на валюту. По-друге, загострення політичної напруженості протягом останнього тижня призвело до посилення психологічного тиску на валютний ринок.
"Але ми очікуємо, що ці фактори матимуть нетривалий вплив і не призведуть до волатильності гривні, несумісною з досягнення інфляційних цілей", - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 14 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 25,76/25,83 гривні/долар, тоді як у п'ятницю, 11 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,63/25,67 гривні/долар.