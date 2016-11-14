Експортна виручка: у Нацбанку пояснили причини стабільності гривні

Ситуація на міжбанківському валютному ринку залишається стабільною завдяки значним надходженням експортної виручки від експорту зерна та олії з середини вересня.

Про це йдеться в коментарі директора департаменту відкритих ринків Національного банку України Сергія Пономаренка щодо ситуації на валютному ринку, розміщеному на сторінці регулятора в мережі Facebook.

"Ми очікуємо, що цей фактор продовжить визначати стан міжбанківського валютного ринку України до кінця поточного року", - зазначив він.

Читайте такожЕкономічна політика Трампа може повернути в економіку США інфляцію

Разом з тим, за словами Пономаренка, цього тижня на стан валютного ринку може вплинути декілька короткострокових факторів. По-перше, робочий день в Україні 11 листопада збігається зі святковим вихідним днем в США. У такі періоди надходження валютної виручки на рахунки українських банків традиційно скорочується, і, як наслідок, протягом наступних одного-двох днів спостерігається надлишковий попит на валюту. По-друге, загострення політичної напруженості протягом останнього тижня призвело до посилення психологічного тиску на валютний ринок.

"Але ми очікуємо, що ці фактори матимуть нетривалий вплив і не призведуть до волатильності гривні, несумісною з досягнення інфляційних цілей", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 14 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 25,76/25,83 гривні/долар, тоді як у п'ятницю, 11 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,63/25,67 гривні/долар.