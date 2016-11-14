Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні сягнув майже $1,8 мільярда

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні у січні-вересні 2016 року склав 1,761 мільярда доларів проти 710,2 мільйона доларів профіциту за аналогічний період минулого року.

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, експорт товарів з України в січні-вересні 2016 року до січня-вересня 2015 року знизився на 8,7% – до 25,875 мільярда доларів, імпорт – практично не змінився і склав 27,635 мільярда доларів.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,94 (у січні-вересні 2015 року – 0,94). Зовнішньоторговельні операції в цей період проводились з партнерами із 219 країн світу.

Згідно з наведеними даними, обсяг експорту товарів у країни ЄС у порівнянні з аналогічним періодом минулого року виріс на 4,4% – до 9,762 мільярда доларів і склав 37,7% у загальному обсязі експорту.

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Імпорт товарів з країн ЄС за цей період зріс на 7,3% – до 12,091 мільярда доларів і становив 43,9% в загальному обсязі імпорту.

Обсяг експорту товарів у Російську Федерацію знизився на 30,1% – до 2,554 мільярда доларів, імпорту з РФ – на 34,3%, до 3,615 мільярда доларів.

У Держстаті нагадали, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні у січні-серпні 2016 року склало 1,465 мільярда доларів проти 548,5 мільйона доларів профіциту за аналогічний період минулого року.