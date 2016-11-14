Нацбанк ослабив офіційну гривню до 25,75 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 15 листопада Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2575,1234 (14 листопада – 2563,0399)

100 EUR – 2775,2105 (14 листопада – 2794,7387)

10 RUR – 3,9100 (14 листопада – 3,9300)

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Як повідомляв УНІАН, 14 листопада котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,78/25,83 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 27,7960/27,8170 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3950/0,3960 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,7512 гривні/долар, учасники ринку станом на цю годину уклали 410 угод на суму 202,74 мільйона доларів.