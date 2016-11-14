Голова НБУ просить українців не піддаватися на маніпуляції політиків-популістів
За її словами, дії НБУ підтримує весь світ і все прогресивне українське банківське співтовариство, але деякі українські політики намагаються все це зруйнувати.
Глава Національного банку України Валерія Гонтарева звернулася до українців з проханням не піддаватися на маніпуляції політиків-популістів, а також акціонерів збанкрутілих банків, які ведуть НБУ сплановану інформаційну атаку.
Про це йдеться у зверненні Гонтаревої на сайті НБУ.
"Шановні українці, просимо вас не піддаватися на маніпуляції. Вимагаємо разом від політиків виконувати свою роботу - приймати важливі для країни закони, а від акціонерів збанкрутілих банків - повернути кошти вкладників і держави. В економіці немає місця популізму!" - сказала вона.
За її словами, дії НБУ підтримує весь світ і все прогресивне українське банківське співтовариство, але деякі українські політики намагаються все це зруйнувати.
Крім того, за її словами, популістські гасла вигідні і для власників збанкрутілих банків. Їм Національний банк України завадив проводити схемні операції, виводити кошти з банків, продовжувати кредитувати депозитами вкладників виключно свій бізнес. І при цьому вони не хочуть повертати борги.
"Ми закликаємо депутатський корпус припинити політичні інсинуації і працювати разом з нами над реформою фінансового сектора. Приймайте закони, які будуть корисніше, ніж тисячі політичних гасел, десятки мітингів і сотні виступів на ток-шоу. Кожен повинен сумлінно виконувати свою роботу", - сказала Гонтарева.
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