Суд арештував столичний ТРЦ Gulliver у справі банку "Михайлівський" - ГПУ

Про це генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив у Facebook.

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«В ході розслідування розкрадання банку "Михайлівський" встановлено, що власником банку є ТОВ Екосіпан, 92,5% якого є власністю Поліщука В.С. (власник банку Віктор Поліщук - УНІАН). Сьогодні за поданням столичної прокуратури Шевченківський райсуд Києва прийняв рішення про накладення арешту на майновий комплекс "Гулівер"»,- написав Луценко.

Він нагадав, що голова правління банку знаходиться під арештом.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України повідомив про рішення про віднесення банку «Михайлівський» до категорії неплатоспроможних через проведені банком сумнівні операції з депозитами фізичних осіб 23 травня пізно ввечері.

За інформацією НБУ, напередодні, 20 травня, коли голова правління банку «Михайлівський» Ігор Дорошенко залишив посаду, банк під прикриттям технічного збою провів низку сумнівних операцій з переведення вкладів фізосіб, збільшивши навантаження на Фонд гарантування на 1 млрд грн – до 2,6 млрд грн.

У серпні Національна поліція повідомила про вручення підозри та арешт екс-голови правління банку «Михайлівський» Ігоря Дорошенка, який підозрюється в розкраданні 870 млн грн коштів і доведенні банку до неплатоспроможності. Йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.