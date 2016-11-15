У ЦБ Росії вважають, що особливих зрушень в економіці країни не буде до 2019 року

Відновлення економіки Росії в найближчі три роки буде вкрай повільним, а структурні реформи — непомітними з точки зору результату, попередила Держдуму глава ЦБ Ельвіра Набіулліна, пише "Комерсант".

Єдине відносно нове якісне судження, яке дозволила собі глава ЦБ,— припущення того, що структурні реформи "у найближчі три роки", тобто до 2019 року, не будуть зовні помітні і високоінтенсивні. "Ми не чекаємо поки суттєвої перебудови економіки і збільшення її потенціалу. Справа в тому, що збільшення потенціалу зростання економіки може бути тільки за рахунок структурних заходів, а ефект від цих заходів розтягнутий у часі і накопичується роками, він не з'являється відразу, і ми це розуміємо і повинні закладати в своїх прогнозах", - сказала глава ЦБ. Потенціал річного зростання ВВП до 2019 року Банк Росії оцінює в базовому сценарії при незмінно низькому рівні нафтових цін ($40 за барель) до 2%.

Читайте такожДо 2019 року понад 20 мільйонів росіян опиняться за межею бідностіДва огляду Банку Росії — жовтневий бюлетень "Про що говорять тренди" та огляд ліквідності банківського сектора і фінансових ринків — дозволяють говорити, що аналітики ЦБ за підсумками жовтня 2016 року зафіксували повернення відхилів в серпні-вересні (в основному через надпланове зростання цін на нафту) трендів до розрахункових. Головна новина оглядів — незалежна поведінка курсової динаміки при відносно волатильній нафті: експерти ЦБ (їх висновки можуть не збігатися з офіційною точкою зору Банку Росії) констатують: волатильність курсу повернулася до показників літа 2014 року. Одночасно з цією подією ЦБ говорить про повернення інфляційних трендів до траєкторії, що забезпечує зниження рівнів інфляції до кінця 2017 року до 4%. За розрахунками департаменту досліджень і прогнозування ЦБ, опитані компанії закладають у бюджети медіанне значення інфляції в 2017 році — 5,5%, в 2018-му — 4,8%, в 2019-му — 4,2%, більша частина опитаних CFO компаній очікує в 2017 році інфляцію в діапазоні 5-6%.