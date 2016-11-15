Китай ослабив курс юаня до 8-річного мінімуму

Народний банк Китаю (НБК, Центробанк країни знизив у вівторок курс національної валюти женьміньбі (офіційна назва юаня до долара на 0,3% до 6,8495 за одиницю, повідомляє Росбалт.

"Це мінімальне значення з 8 грудня 2008 року", - йдеться в повідомленні.

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11 листопада юань оновив шестирічний мінімум до долара, впавши до найменшого значення з вересня 2010 року. До нинішніх показників курс національної валюти Китаю знижувався вісім днів поспіль.

Реформа механізму формування обмінного курсу юаня до долара почалася в серпні минулого року.

Китайський регулятор тоді оголосив про рішення "оптимізувати методику розрахунку" валютного курсу в бік підвищення ролі ринкових факторів з урахуванням позитивного сальдо у зовнішній торгівлі КНР, а також міцних позицій юаня відносно валют інших країн.