Проектом держбюджету-2017 планується виділити регіонам близько 800 мільйонів на освіту

Уряд закладає в проект державного бюджету на 2017 рік близько 800 мільйонів гривень субвенцій, які будуть спрямовані в регіони для фінансування сфери освіти.

Про це сказала міністр освіти і науки України Лілія Гриневич в ході конференції з питань освіти в Києві.

Вона нагадала, що цього року уряд виділив 600 мільйонів гривень на закупівлю шкільних автобусів і ще 300 мільйонів гривень на оснащення опорних шкіл, яких налічується вже понад 140.

"На 2017 рік ми передбачаємо через механізм субвенцій виділити 300 мільйонів гривень на оснащення 200 мільйонів гривень на шкільні автобуси і 300 мільйонів гривень тільки для об'єднаних територіальних громад (для фінансування програм освіти на місцях - УНІАН)", - сказала міністр.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 9 листопада подав на розгляд Верховної Ради проект державного бюджету на 2017 рік до другого читання.

Доходи держбюджету встановлено в сумі 721,4 мільярда гривень, що на 15,1 мільярда гривень більше показника за попереднім проектом, витрати - в сумі 790,4 мільярда гривень, що на 15,1 мільярда гривень більше. Граничний рівень дефіциту залишається на колишньому рівні - 77,5 мільярда гривень, граничний обсяг держборгу – також на колишньому рівні в 2,296 трильйона гривень.

Верховна Рада прийняла проект держбюджету на 2017 рік у першому читанні 20 жовтня.

Основою для розрахунку показників держбюджету на 2017 рік став макроекономічний прогноз, який передбачає зростання реального ВВП на 3%, зростання номінального ВВП до 2,585 трильйона гривень, споживчу інфляцію до кінця року на рівні 8,1%.

За попередньою інформацією Бюджетного комітету Верховної Ради, проект держбюджету в другому читанні планується до розгляду 8 грудня.