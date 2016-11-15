Гривня опустилася на міжбанку нижче 26 за долар

У вівторок, 15 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 25,99/26,04 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилося на рівні 28,0850/29,1170 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4020/0,4030 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:30 встановився на рівні 25,9241 грн/дол., учасники ринку на цей час уклали 130 угод на суму 58,22 млн дол.