Депутати посилили вимоги для видачі кредитів та підвищили права позичальників

Верховна Рада ухвалила закон, що передбачає обов'язкову перевірку кредитною організацією кредитоспроможності позичальника, обов'язкове інформування позичальника про ефективну відсоткову ставку, а також зміну черговості погашення частин кредиту у разі його прострочення.

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За ухвалення законопроекту №2455 «Про споживче кредитування» за основу і в цілому проголосували 247 депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Заступник голови Комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності Руслан Демчак повідомив, доповідаючи по законопроекту, що українське законодавство про захист прав споживачів не враховує специфіку фінансового сектору. Зокрема, відсутнє регулювання реклами споживчих кредитів, оцінка кредитоспроможності споживача, інформування споживача про ефективну відсоткову ставку та інші умови договору, як це передбачається в європейському законодавстві.

«Метою законопроекту є створення механізму споживчого кредитування, який забезпечить захист прав як споживачів, так і кредитодавців, створить відповідне конкурентне середовище на фінансовому ринку, підвищить рівень довіри населення щодо нього», - сказав Демчак.

Він додав, що норми законопроекту вже давно працюють в Європейському Союзі, і Україна зобов'язалася імплементувати їх протягом 3 років з дати підписання Угоди про асоціацію України і ЄС. Даний законопроект розроблений для імплементації норм ЄС про кредитні договори для споживачів, а також уніфікує існуючі в Україні окремі закони про кредитування.

Також зазначається, що дослідження споживчого кредитування в Україні, проведене у вересні 2011 року, показало, що кредитори не виконують вимогу щодо розкриття інформації потенційним позичальникам у період до укладення договору про реальні відсоткові ставки за кредитами. Результати показали, що в деяких випадках реальна річна відсоткова ставка становила 135%. В інших випадках навіть неможливо було розрахувати відсоткові ставки, що застосовувалися, оскільки не було жодної інформації про додаткові комісійні та будь-які платежі.

Законопроект передбачає обов'язкову перевірку банком або іншою фінансовою установою кредитоспроможності позичальника. Сьогодні така необхідність встановлена лише нормативно-правовими актами Національного банку. Обов'язок оцінювати кредитоспроможність позичальника для небанківських фінансових установ поки що не встановлено. Обов'язок фінансової установи провести оцінку кредитоспроможності передбачає обов'язок позичальника надати відповідні документи.

Кредитні установи повинні будуть повідомляти ефективну відсоткову ставку. До розрахунку ефективної ставки включатимуться всі відсотки за кредитом і платежі за інші послуги кредитодавця. Ця вимога застосовуватиметься лише в тому разі, якщо рекламні матеріали містять будь-які дані щодо витрат споживача.

Пропонується зміна черговості погашення вимог за договором про споживчий кредит: у першу чергу виплачуватиметься сума простроченого боргу, у другу - поточні платежі тіла кредиту і відсотки, в третю - суми штрафних санкцій. За чинним законодавством основна сума боргу (тіло кредиту) сплачується у третю чергу, а штрафні санкції у другу, що приводить до того, що споживачі опиняються у ситуації, коли вся їх готівка направляється на погашення вже нарахованих штрафних санкцій, а сама заборгованість не зменшується.

Крім того, до укладення договору кредитор повинен повідомити споживача про орієнтовну вартість послуг третіх осіб (страховиків, оцінювачів тощо), якщо вона йому відома. Водночас, проект закону не зобов'язує включати вартість послуг третіх осіб до розрахунку ефективної відсоткової ставки та сукупної вартості кредиту.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 9 грудня 2015 року ухвалила в першому читанні законопроект №2455. При цьому парламентарії відмовилися ухвалити в першому читанні законопроект №2456 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення захисту прав споживачів фінансових послуг», який спрямований на імплементацію законопроекту №2455.

Законопроект №2456 відправили на доопрацювання в комітет. Даний документ передбачає право Національного банку України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, і Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку захищати права споживачів фінансових послуг і застосовувати фінансові санкції до порушників таких прав.