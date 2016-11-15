Рада ухвалила закон про вдосконалення захисту прав споживачів фінпослуг

Верховна Рада ухвалила закон про вдосконалення захисту прав споживачів фінансових послуг, якими пропонується надати державним регуляторам додаткові повноваження для захисту споживачів фінансових послуг.

За ухвалення законопроекту 2456-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення захисту прав споживачів фінансових послуг" за основу і в цілому проголосували 259 депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Заступник голови Комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності Руслан Демчак повідомив, доповідаючи по законопроекту, що він створює діючу систему захисту прав споживачів фінансових послуг і відповідає директиві 2007-64 ЄС, яка регламентує порядок захисту прав споживачів при отриманні платіжних послуг.

Читайте такожПравова база лізингового ринку морально застаріла – Нацкомфінпослуг

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 9 грудня 2015 року прийняла в першому читанні законопроект №2455. При цьому парламентарії відмовилися прийняти в першому читанні законопроект №2456 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення захисту прав споживачів фінансових послуг", який спрямований на імплементацію законопроекту №2455. Законопроект №2456 був відправлений на доопрацювання в комітет. Даний документ передбачає право Національного банку України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку захищати права споживачів фінансових послуг та застосовувати фінансові санкції до порушників таких прав.

Сьогодні, 15 листопада, Верховна Рада прийняла закон, що передбачає обов'язкову перевірку кредитної організацією кредитоспроможності позичальника, обов'язкове інформування позичальника про ефективної процентної ставки, а також зміна черговості погашення частин кредиту у разі його прострочення.

За ухвалення законопроекту №2455 "Про споживче кредитування" за основу і в цілому проголосували 247 депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.