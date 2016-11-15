Нацбанк попередив про загрозу стабільності гривні через політичну дестабілізацію в Україні

На міжбанківський валютний ринок України цього тижня продовжує тиснути політична нестабільність, незважаючи на наявність сприятливих фундаментальних зовнішніх факторів.

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«Як наслідок, курс гривні сьогодні вже перетнув позначку 26 грн за дол. США. Тому подальша дестабілізація політичної ситуації загрожує розгойдуванням курсу гривні та відповідними негативними наслідками для економіки України», - йдеться в повідомленні Національного банку України.

«Хоча Україна продовжує отримувати значні надходження валютної виручки від експорту зернових і соняшникової олії, а ціни на сталь і залізну руду на світових ринках відновила зростання, загострення політичної напруженості викликає нервозність на валютному ринку, нівелює вплив цих сприятливих чинників», - йдеться в повідомленні.

Національний банк наголошує, що уважно стежить за розвитком ситуації на валютному ринку і має достатній обсяг міжнародних резервів на рівні 15,5 дол. США, аби згладити надмірні коливання обмінного курсу в разі їх подальшого посилення.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 15 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 25,99/26,04 грн/дол. Тоді як у п'ятницю, 11 листопада, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів були на рівні 25,63/25,67.