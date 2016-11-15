У Казахстані випустять купюру з портретом президента Назарбаєва (фото)

Національний банк Казахстану презентував в Астані нову банкноту номіналом 10 тис. тенге з портретом президента Нурсултана Назарбаєва, повідомляє РБК з посиланням на казахстанський телеканал «Хабар-24».

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Голова Нацбанку Республіки Казахстан Даніяр Акішев розповів на презентації, присвяченій Дню національної валюти Казахстану, що розміщення портретів на банкнотах — «яскрава, звична і зрозуміла форма вираження ідей державності».

Він зазначив, що Нельсон Мандела, Мустафа Кемаль Ататюрк, Вінстон Черчілль, Лі Куан Ю зображені на купюрах своїх країн, і висловив упевненість у тому, що «банкнота із зображенням Нурсултана Назарбаєва по праву займе своє місце в ряді».

Нова «президентська» купюра має десять елементів захисту, в тому числі і водяний знак із зображенням президента Казахстану. Вона буде випущена в обіг 1 грудня обмеженим тиражем в 100 тис. примірників, і буде вважатися чинним платіжним засобом.

Разом з новою купюрою вийде в обіг сувенірна монета в 5 тис. тенге. Нацбанком передбачений випуск 100 великих монет і ще 3 тис. штук маленьких монет.