Аудиторська служба перевірила найбільші держпідприємства: знайшла порушень на 650 мільйонів

Державна аудиторська служба України за 10 місяців поточного року в рамках проведення операційного аудиту найбільших державних компаній виявила понад 500 фактів неефективного витрачання державних ресурсів на загальну суму 649,1 млн грн.

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Як повідомили в прес-службі відомства, перевірку пройшли 28 держхолдингів і 14 їхніх підрозділів.

Найчастіше, за даними Держаудитслужби, порушення стосувалися процедур закупівель, а також спроб опосередкованого кредитування комерційних компаній.

«Встановлені факти, коли в бухгалтерському обліку підприємств враховувалися багатомільйонні суми дебіторської заборгованості з ознаками безнадії. При цьому така заборгованість вважалася активом державного підприємства, що насправді спотворює достовірність фінансового стану підприємства», - повідомили в Держаудитслужбі.

У відомстві також нагадали, що операційний аудит проводиться на постійній основі і є елементом контролю та превентивних заходів, спрямованих на усунення фінансових порушень.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України в листопаді 2015 року своєю постановою дав старт створенню Державної аудиторської служби на базі реорганізованої Державної фінансової інспекції – одного з ключових органів перевірки фінансової діяльності державних підприємств.

За результатами аналізу держзакупівель в 2015 році Держфінінспекція попередила порушення у цій сфері на загальну суму 2,7 млрд грн.