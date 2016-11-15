Гонтарева: на власників неплатоспроможних банків подали заяв на 300 мільярдів

Національний банк України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб подали в правоохоронні органи більше 3300 заяв про вчинення кримінальних злочинів власниками збанкрутілих банків на загальну суму близько 300 млрд грн.

Читайте такожГолова НБУ просить українців не піддаватися на маніпуляції політиків-популістів

Про це йдеться у відеокоментарі голови НБУ Валерії Гонтаревої, опублікованому в Twitter регулятора.

«Ці кошти власники збанкрутілих банків вивели з фінансових установ, щоб вкласти в розвиток своїх бізнес-імперій. Їх банки збанкрутували, вкладники постраждали, але їх основний бізнес працює і приносить їм доходи. Їх імена продовжують з'являтися в рейтингу найбагатших українців», - сказала голова НБУ.

За її словами, за виведення коштів акціонери повинні понести кримінальну відповідальність і повернути вкрадені кошти вкладників.

Як повідомляв УНІАН, заборгованість неплатоспроможних банків перед Національним банком України за кредитами рефінансування в жовтні скоротилася на 560 млн грн, або на 1,1%, - до 52,44 млрд грн.

В процесі очищення банківської системи Нацбанк за 2014 і 2015 роки визнав неплатоспроможними 63 банки, які передані в управління Фонду гарантування вкладів. З початку цього року НБУ вирішив вивести з ринку ще 15 фінустанов.