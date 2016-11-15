"Кредити для своїх": більше половини банків порушують вимоги за операціями з пов'язаними особами

Національний банк станом на 1 листопада провів діагностику 58 банків, за результатами якої виявив, що 27 банків здійснюють операції з пов'язаними особами з дотриманням вимог регулятора.

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«Діагностика НБУ виявила, що 27 банків здійснюють операції з пов'язаними особами з дотриманням вимог регулятора, тому не повинні надавати Національному банку план заходів щодо приведення обсягів операцій з пов'язаними особами до нормативних вимог», - йдеться в повідомленні на сайті регулятора.

Згідно з повідомленням, 24 банки зараз готують трирічні графіки погашення кредитів пов'язаним особам, а 4 банківські установи вже узгодили з Національним банком такі графіки.

До кінця 2016 року Національний банк України планує перевірити всі банківські установи.

«Останні два роки Нацбанк проводить величезну роботу зі встановлення реальних обсягів кредитування банками пов'язаних з ними осіб. За результатами діагностичного обстеження було виявлено, що багато українських банків фактично, залучаючи депозити населення, фінансували цими коштами бізнес своїх власників та інших пов'язаних з банком осіб Така діяльність створювала загрозу стабільності як самих банків, так і банківської системи в цілому. Однак завдяки зусиллям Національного банку України ці ризики істотно знижені. Багато банків підготували трирічні графіки погашення кредитів пов'язаним особам, виконання яких дозволить говорити, що в 2019 році банківські установи будуть працювати, не порушуючи нормативів», - цитуються в повідомленні слова начальника Управління моніторингу пов'язаних з банком осіб НБУ Олексія Рудого.

Як повідомляв УНІАН, значення нормативу максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними особами (Н9) по банківській системі України за вересень знизилося на 0,86 п. п. - до 28,19%, проте це значення залишається вище за встановлений Національним банком України допустимий максимум у 25%.