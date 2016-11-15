МВФ помітив "позитивний тренд" у реформах в Україні - прес-служба Кабміну

Місія головного кредитора України - Міжнародного валютного фонду, яка працює зараз в Києві, відзначає позитивні зміни за всіма напрямками реформ» порівняно з ситуацією річної давності.

Про це сказав заступник директора Європейського департаменту МВФ Атанасіос Арванітіс за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом, передає прес-служба Кабміну.

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«Можна говорити про те, що позитивний тренд спостерігається за всіма напрямками, якщо порівнювати поточну ситуацію з тією, яка була рік тому, - цитує прес-служба Арванітіса. - Я сподіваюся, що разом ми зможемо продовжити впровадження структурних реформ. Всі наші зусилля мають бути спрямовані на те, щоб зробити економіку (України - УНІАН) успішною, а досягнення - суттєвими».

Нагадаємо, за даними МВФ, Україні до 2019 року знадобиться не менше 25 мільярдів доларів зовнішнього фінансування по лінії МВФ і міжнародної спільноти. На поточний момент основними джерелами вливань в економіку України є кредити міжнародних організацій - МВФ, ЄБРР, Світового банку, а також макрофінансову допомогу від урядів США, ЄС і Японії. Найбільшою з фінансової точки зору є програма співпраці України з МВФ, затверджена в березні 2015 року. Вона розрахована на 4 роки, обсяг фінансування становить 17,5 мільярда доларів. Обсяг вже виділених Україні коштів за цією програмою становить 7,62 мільярда доларів. У 2017 році Україна розраховує отримати за програмою 5,4 мільярда доларів.

Однак в уряді очікують, що вже в 2017 році тенденція буде змінюватися, і головними джерелами фінансування стануть інвестиції - зовнішні і внутрішні - і зростання виробництва. Зокрема, глава Національного інвестиційного ради Борис Ложкін у жовтні поточного року повідомив, що вже до січня Україна сформує і представить портфель великих інвестпроектів на 20-30 мільярдів доларів.