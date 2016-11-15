Рада прийняла закон про виплати ошуканим вкладникам банків

Верховна Рада прийняла за основу і в цілому поданий президентом України Петром Порошенком законопроект про захист постраждалих у результаті афери в банку «Михайлівський».

Читайте такожДепутати посилили вимоги для видачі кредитів та підвищили права позичальників

За ухвалення законопроекту 5390 «Про внесення змін до деяких законів України щодо відшкодування фізичним особам через систему гарантування вкладів фізичних осіб збитків, завданих зловживаннями у сфері банківських та інших фінансових послуг» за основу і в цілому проголосували 285 депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Раніше, представляючи законопроект перед членами комітету, представник президента України у Верховній Раді Артур Герасимов зазначив, що в результаті злочинної схеми в банку «Михайлівський» постраждали 14 тисяч вкладників на загальну суму близько 1,5 млрд грн.

«Банком не надавалася інформація вкладникам, що на залучені кошти не поширюється гарантія Фонду», - сказав він.

Читайте такожРада ухвалила закон про вдосконалення захисту прав споживачів фінпослуг

Герасимов зазначав, що Фонд гарантування розгляне окремо кожну заяву вкладника банку «Михайлівський» і після ухвалення закону, не пізніше як через 20 днів після набрання ним чинності, Фонд почне виплати.

За його словами, зазначений законопроект дасть змогу запобігти використанню таких схем у майбутньому.

Законопроект також підтримали присутні на засіданні комітету представники Фонду гарантування вкладів і Національного банку України.

За інформацією НБУ, напередодні введення тимчасової адміністрації, 20 травня, коли голова правління банку «Михайлівський» Ігор Дорошенко залишив посаду, банк під прикриттям технічного збою провів ряд сумнівних операцій з переведення вкладів фізосіб, збільшивши навантаження на Фонд гарантування на 1 млрд грн – до 2,6 млрд грн.

Крім того, напередодні введення тимчасової адміністрації банк «Михайлівський» уклав договори факторингу з фінансовими компаніями «Фагор» і «Плеяда», згідно з якими уступив права вимоги за своїми кредитами. Згодом Фонд гарантування визнав ці договори нікчемними, однак зазначені компанії намагаються відстоювати свої інтереси в суді.

У серпні Національна поліція повідомила про вручення підозри і арешт екс-голови правління банку «Михайлівський» Ігоря Дорошенка, який підозрюється в розкраданні 870 млн грн коштів і доведенні банку до неплатоспроможності. Йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.